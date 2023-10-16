東京株、７００円超安 中東情勢悪化でリスク回避
2023年10月16日14時50分
１６日の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅が前週末比７００円を超えた。中東情勢の悪化で投資家がリスク回避姿勢を一段と強め、幅広い銘柄が売られている。
東京株、７００円超安 中東情勢悪化でリスク回避
2023年10月16日14時50分
１６日の東京株式市場で、日経平均株価の下げ幅が前週末比７００円を超えた。中東情勢の悪化で投資家がリスク回避姿勢を一段と強め、幅広い銘柄が売られている。
関連記事
こんな記事も
経済用語
経済
三井物産、インドネシア食品卸大手に出資 十数億円、冷蔵・冷凍物流に強み(10/16 15:17)
野村、特定投資家向けに私募投信 国内初、プライベート資産投資で(10/16 15:16)
６５６円安の３万１６５９円０３銭 １６日の平均株価(10/16 15:09)
東京株、７００円超安 中東情勢悪化でリスク回避(10/16 14:50)
ＮＹに即席ラーメン店 物価高、安さで勝負(10/16 13:31)
マネックス証、国内株の機関投資家向けリポートを個人に提供 東海東京と協力(10/16 12:35)
りそなＨＤ、ｂ８ｔａ活用し商品開発コンサル(10/16 12:08)
円相場、１４９円４４～４４銭 １６日正午現在(10/16 12:06)
東京株、大幅続落 リスク回避姿勢強まる(10/16 11:58)
５２９円安の３万１７８６円７８銭 １６日午前の平均株価(10/16 11:41)
〔決算〕ＴＳＩＨＤ、２３年３～８月期は増収減益 ５０億円の自社株買い実施(10/16 10:38)
日本、経済対策で財源確保を 為替介入は不要―ＩＭＦ幹部(10/16 10:23)
金小売価格、最高値更新 中東情勢緊迫で有事の買い(10/16 10:16)
円相場、１４９円５６～５６銭 １６日午前９時現在(10/16 09:06)
石油危機５０年、深まる中東依存 ３・１１、ウクライナ侵攻で加速―脱炭素軸に関係再構築も(10/16 07:03)
エネ資源確保、政府関与が重要 日本エネルギー経済研究所の保坂氏―石油危機５０年・インタビュー(10/16 07:02)
インドネシアに１００店舗目 丸亀製麺、１０年余りで達成(10/15 16:21)
核ごみ処分「早く新たな調査地を」 神恵内村長と寿都町長インタビュー・北海道☆２・完(10/15 07:04)
核ごみ処分「早く新たな調査地を」 神恵内村長と寿都町長インタビュー・北海道☆１(10/15 07:04)
ローソン、サラダチキン回収 １．８万食、アレルギー物質混入(10/14 20:57)
トヨタ、「ライズ」注文取り消し ダイハツ不正で、生産見通し立たず(10/14 20:48)
個人情報、最大１４５人分漏えい オンラインショップで―サンリオ(10/14 16:28)
水素利用拡大、１兆円補助 ７拠点選定、日本企業も参画―米政権(10/14 09:26)
核燃料搬出、綱渡りの計画 貯蔵容量の上限迫る―関電(10/14 07:12)
中東情勢に「憂慮」表明 Ｇ２０会議で鈴木財務相(10/14 05:32)
Ｇ２０、戦争に「深い懸念」 ７会合ぶり共同声明―財務相会議閉幕(10/13 23:50)
坊っちゃん列車、１１月から運休 「深刻な運転士不足」―愛媛・伊予鉄(10/13 20:45)
芸備線再編、自治体に意見聴取 協議会参加の意向確認―中国運輸局(10/13 20:16)
金融庁から報告命令 ２日間のシステム障害で―全銀ネット(10/13 20:11)
文献調査の評価方法策定 「核のごみ」最終処分―経産省(10/13 20:03)
ビジネスワイヤ
PR TIMES