円相場、１４９円４４～４４銭 １６日正午現在
2023年10月16日12時06分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４９円４４～４４銭と、前週末（１４９円６５～６６銭）に比べ２１銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４９円４４～４４銭 １６日正午現在
2023年10月16日12時06分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１４９円４４～４４銭と、前週末（１４９円６５～６６銭）に比べ２１銭の円高・ドル安となった。
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