【シンガポール時事】東南アジア最大級の日本食品総合見本市「フードジャパン」が１１～１３日の３日間、シンガポールのサンテック国際展示会議場で開催された。３０都道府県から１８０超の企業・団体の出展があり、このうち約５割が新規出展。山口県からは村岡嗣政知事が訪れ、…
日本食品見本市が開催、山口県知事がトップセールス 処理水…
【シンガポール時事】東南アジア最大級の日本食品総合見本市「フードジャパン」が１１～１３日の３日間、シンガポールのサンテック国際展示会議場で開催された。３０都道府県から１８０超の企業・団体の出展があり、このうち約５割が新規出展。山口県からは村岡嗣政知事が訪れ、…
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