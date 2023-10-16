バイデン米大統領、ガザ再占領「大きな過ち」 ２国家共存を追求―パレスチナ
2023年10月16日09時59分
バイデン米大統領、ガザ再占領「大きな過ち」 ２国家共存を追求…
2023年10月16日09時59分
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ウォール・ストリート・ジャーナル