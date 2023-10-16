１５日の一般市長選結果
2023年10月16日08時05分
◇吉野川市（徳島県）
原井敬氏（４４）＝無所属・現＝が無投票で再選。
１５日の一般市長選結果
こんな記事も
政治用語
政治
衆参２補選、期日前は低水準(10/16 14:55)
西村経産相が靖国神社参拝(10/16 13:15)
子ども性被害防止へ緊急対策 カメラ設置を支援―岸田首相指示(10/16 12:45)
自衛隊機はジブチで待機 松野官房長官(10/16 12:43)
首相動静（１０月１６日）(10/16 11:58)
松野官房長官、「自衛隊に報いる」論評避ける 木原防衛相が衆院補選応援で発言(10/16 11:56)
１５日の一般市長選結果(10/16 08:05)
庶民目線で岸田首相に進言 矢田補佐官インタビュー(10/16 07:04)
ライセンス生産品の輸出焦点 自公に温度差、月内に協議再開(10/16 07:03)
地方公務員の多様な働き方議論 総務省、１７日に検討会立ち上げ(10/16 03:57)
首相動静（１０月１５日）(10/15 22:08)
与野党、支持拡大訴え 衆参２補選、ラストサンデー(10/15 19:15)
岸田首相、故北村誠吾氏の追悼式参列(10/15 15:42)
所得税減税に慎重 森山自民総務会長(10/15 14:27)
政府チャーター便、ドバイに到着 イスラエル退避の邦人８人搭乗(10/15 12:29)
共産と連携なら推薦せず 芳野連合会長(10/15 10:50)
立・維「財産保全」で法整備要求 教団被害者救済、政府・与党は慎重(10/15 07:03)
首相動静（１０月１４日）(10/14 22:03)
自公党首、補選応援でそろい踏み 立民幹事長「政権は悠長」(10/14 20:31)
立民・岡田幹事長「細田氏は開き直り」(10/14 19:35)
岸田首相遊説で厳重警戒 参院補選、聴衆に戸惑いも(10/14 18:31)
国民、衆院岡山１区に新人(10/14 17:34)
経済対策提言、１７日に提出 自民政調会長(10/14 17:32)
間に合う？海外パビリオン 開幕まで１年半、建設に遅れ―ニュースＱ＆Ａ(10/14 15:31)
韓国輸送機に日本人５１人 イスラエル退避で協力(10/14 12:56)
岸田首相、補選応援で高知入り 立民幹事長は徳島で遊説(10/14 12:08)
自衛隊機、ジブチへ出発 イスラエル邦人退避に備え待機―パレスチナ情勢悪化で・防衛省(10/14 11:07)
除染開始「一日でも早く」 大熊・双葉両町の新居住区域―土屋復興相・新閣僚インタビュー(10/14 07:18)
外国人材「経済活性化に資する」 技能実習、見直し必要―小泉法相・新閣僚インタビュー(10/14 07:17)
細田氏会見に野党反発 国会冒頭日程決まらず(10/14 07:16)