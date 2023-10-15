【ワシントン時事】サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）は１５日、ＣＮＮテレビの番組に出演し、イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザの情勢を巡り、イスラエルがガザ南部への水の供給を再開したことを明らかにした。ハマスの攻撃を受け、イスラエルはガザへの水や電力の供給を停止していた。

サリバン氏はＣＮＮに対し、イスラエル高官と協議したことを明らかにし、イスラエルから水の供給を再開したとの報告を受けたと説明。その上で、「米国はイスラエルのほか、国連やエジプト、ヨルダンと協力し、罪のないパレスチナ人が必要な物資を入手できるようにしていく」と強調した。