ソフトバンクは一回に近藤の左前打で先制。同点の三回に柳田が勝ち越しの二塁打を放ち、中村晃の適時打で加点した。先発の有原は６回１失点にまとめ、救援陣も好投。ロッテは西野が３回３失点で降板し、打線はつながりを欠いた。