旧統一教会、１６日会見へ 解散命令請求受け
2023年10月15日19時29分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）は１５日、文部科学省による東京地裁への解散命令請求を受け、１６日午後２時から東京都渋谷区の本部で記者会見を開くと明らかにした。教団の会見は９月以来で、解散命令の請求後は初めて。
宗教法人審議会の了承を得て解散命令請求が正式に決まった１２日に見解を公表。「極めて残念であり遺憾だ」として、今後の裁判で法的な主張を行うとしていた。
旧統一教会、１６日会見へ 解散命令請求受け
2023年10月15日19時29分
世界平和統一家庭連合（旧統一教会）は１５日、文部科学省による東京地裁への解散命令請求を受け、１６日午後２時から東京都渋谷区の本部で記者会見を開くと明らかにした。教団の会見は９月以来で、解散命令の請求後は初めて。
宗教法人審議会の了承を得て解散命令請求が正式に決まった１２日に見解を公表。「極めて残念であり遺憾だ」として、今後の裁判で法的な主張を行うとしていた。
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