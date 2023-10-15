【シンガポール時事】シンガポールのマサゴス・ズルキフリ社会家庭発展相兼第２保健相は１２日、公立病院運営機関ナショナル・ヘルスケア・グループ（ＮＨＧ）の会議で講演し、「地域社会の健康を改善するには、医療機関がさまざまな分野と提携する必要がある」と述べた。
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社会家庭発展相「医療機関、地域社会と提携を」 シンガポー…
【シンガポール時事】シンガポールのマサゴス・ズルキフリ社会家庭発展相兼第２保健相は１２日、公立病院運営機関ナショナル・ヘルスケア・グループ（ＮＨＧ）の会議で講演し、「地域社会の健康を改善するには、医療機関がさまざまな分野と提携する必要がある」と述べた。
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