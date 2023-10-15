塚田がツアー２勝目 シニアゴルフ
2023年10月15日18時07分
男子ゴルフのトラストグループカップ佐世保シニアオープンは１５日、長崎・佐世保ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、３打差の３位から出た塚田好宣が通算１１アンダーで並んだ田村尚之とのプレーオフを制し、ツアー２勝目を挙げた。
１打差の３位に山添昌良。さらに２打差の４位に白潟英純とソク・ジョンユル（韓国）が入った。
塚田がツアー２勝目 シニアゴルフ
2023年10月15日18時07分
男子ゴルフのトラストグループカップ佐世保シニアオープンは１５日、長崎・佐世保ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、３打差の３位から出た塚田好宣が通算１１アンダーで並んだ田村尚之とのプレーオフを制し、ツアー２勝目を挙げた。
１打差の３位に山添昌良。さらに２打差の４位に白潟英純とソク・ジョンユル（韓国）が入った。
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