男子ゴルフのトラストグループカップ佐世保シニアオープンは１５日、長崎・佐世保ＣＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、３打差の３位から出た塚田好宣が通算１１アンダーで並んだ田村尚之とのプレーオフを制し、ツアー２勝目を挙げた。

１打差の３位に山添昌良。さらに２打差の４位に白潟英純とソク・ジョンユル（韓国）が入った。