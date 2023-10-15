石川は２打及ばず単独２位。この大会の２位は自身３度目とあって、「やり切った感もあるが、まだまだだなとも感じる」。目に涙を浮かべながら、言葉を絞り出した。１８番（パー５）の第２打をダフって２オンはならず。イーグルなら首位に並ぶという最後のチャンスを逃した。

４日間ともアンダーパーは出場選手でただ一人。悲願の日本オープン制覇は持ち越しとなったが、「久しぶりにいいゴルフができた。これからの試合に生かしていきたい」と前を向いた。