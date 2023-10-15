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森が３度目Ｖ　男子個人は石川が初優勝―全日本トランポリン

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森が３度目Ｖ　男子個人は石川が初優勝―全日本トランポリン

2023年10月15日16時54分

女子個人で優勝した森ひかる＝１５日、広島県福山市

女子個人で優勝した森ひかる＝１５日、広島県福山市

  • 男子個人で優勝した石川和＝１５日、広島県福山市

　トランポリンの全日本選手権最終日は１５日、広島・エフピコアリーナふくやまで行われ、個人の女子は、昨年の世界選手権を制した森ひかる（ＴＯＫＩＯインカラミ）が決勝で５４．８６０点をマークして、５年ぶり３度目の優勝を果たした。佐竹玲奈（プリモ）が２位。
　男子は石川和（ヒロセホールディングス）が６０．４６０点で初優勝。４連覇を目指した西岡隆成（近大）は準決勝で敗退した。
　シンクロナイズドの男子は井関駿太（星稜ク）堺亮介（バンダイナムコアミューズメント）組、女子は木村心春、伊吹千夢組（星稜ク）が制した。

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