トランポリンの全日本選手権最終日は１５日、広島・エフピコアリーナふくやまで行われ、個人の女子は、昨年の世界選手権を制した森ひかる（ＴＯＫＩＯインカラミ）が決勝で５４．８６０点をマークして、５年ぶり３度目の優勝を果たした。佐竹玲奈（プリモ）が２位。

男子は石川和（ヒロセホールディングス）が６０．４６０点で初優勝。４連覇を目指した西岡隆成（近大）は準決勝で敗退した。

シンクロナイズドの男子は井関駿太（星稜ク）堺亮介（バンダイナムコアミューズメント）組、女子は木村心春、伊吹千夢組（星稜ク）が制した。