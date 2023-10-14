日本人搭乗機が韓国到着
2023年10月14日23時06分
【ソウル時事】聯合ニュースによると、イスラエルから退避した日本人を乗せた韓国軍輸送機が１４日夜（日本時間同）、ソウル郊外の空港に到着した。
日本人搭乗機が韓国到着
2023年10月14日23時06分
【ソウル時事】聯合ニュースによると、イスラエルから退避した日本人を乗せた韓国軍輸送機が１４日夜（日本時間同）、ソウル郊外の空港に到着した。
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