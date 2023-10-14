首位町田、次節にも昇格 Ｊ２
2023年10月14日19時36分
明治安田Ｊ２リーグは１４日、秋田市のソユースタジアムなどで、悪天候の影響で未消化となっていた第２６、３２節の各１試合が行われ、首位の町田は秋田を２―１で下した。残り４試合で勝ち点を７５に伸ばし、早ければ次節にも初のＪ１昇格が決まる。
藤枝は群馬に５―１で快勝した。
首位町田、次節にも昇格 Ｊ２
2023年10月14日19時36分
明治安田Ｊ２リーグは１４日、秋田市のソユースタジアムなどで、悪天候の影響で未消化となっていた第２６、３２節の各１試合が行われ、首位の町田は秋田を２―１で下した。残り４試合で勝ち点を７５に伸ばし、早ければ次節にも初のＪ１昇格が決まる。
藤枝は群馬に５―１で快勝した。
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