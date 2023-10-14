日本中央競馬会は１４日、第２８回秋華賞（ＧI、１５日、京都競馬場、芝２０００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、史上７頭目の牝馬３冠を目指すリバティアイランドが単勝１．１倍で断然の１番人気となった。

オークス２着のハーパーが１５．５倍で２番人気。前哨戦のローズステークス（ＧII）を制したマスクトディーヴァが１７．０倍で続いた。