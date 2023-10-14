プロ野球・パ・ＣＳファーストＳ第１戦 （ゾゾマリン）
2023年10月14日18時56分
（ロ－ソ ３回裏）
ソフト ｜ ０ ０ ０｜ ０
ロッテ ｜ ２ ０ ２｜ ４
▽本塁打 荻野１号(1)（スチュワート）ポランコ１号(1)（スチュワート）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球・パ・ＣＳファーストＳ第１戦 （ゾゾマリン）
2023年10月14日18時56分
（ロ－ソ ３回裏）
ソフト ｜ ０ ０ ０｜ ０
ロッテ ｜ ２ ０ ２｜ ４
▽本塁打 荻野１号(1)（スチュワート）ポランコ１号(1)（スチュワート）
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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