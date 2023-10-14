男子ゴルフのトラストグループカップ佐世保シニアオープンは１４日、長崎・佐世保ＣＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、田村尚之が６４で回って首位発進した。飯島宏明が６６で２位。さらに１打差の３位に手嶋多一ら３人が続いた。