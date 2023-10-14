国民、衆院岡山１区に新人
2023年10月14日17時34分
国民民主党は１４日、次期衆院選の岡山１区に新人で元赤磐市議の佐々木雄司氏（５３）を擁立すると発表した。
国民、衆院岡山１区に新人
2023年10月14日17時34分
国民民主党は１４日、次期衆院選の岡山１区に新人で元赤磐市議の佐々木雄司氏（５３）を擁立すると発表した。
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