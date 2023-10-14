【日本オープンゴルフ選手権】第３日（１４日、大阪・茨木ＣＣ西、７３１５ヤード＝パー７０、賞金総額２億１０００万円、優勝４２００万円）

首位と３打差の１４位から出たツアー未勝利で２３歳の平本世中が、６５をマークして通算６アンダーの単独首位に浮上した。

１打差の２位に大槻智春がつけ、さらに１打差で石川遼、片岡尚之、幡地隆寛、ショーン・ノリス（南アフリカ）。岩崎亜久竜ら４人が通算３アンダーの７位で続いた。