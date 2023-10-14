プロ野球・セ・ＣＳファーストＳ第１戦 （マツダスタジアム）
2023年10月14日13時30分
（広－Ｄ ２回裏）
ＤｅＮ ｜ ０ ０｜ ０
広 島 ｜ ０ ０｜ ０
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
プロ野球・セ・ＣＳファーストＳ第１戦 （マツダスタジアム）
2023年10月14日13時30分
（広－Ｄ ２回裏）
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