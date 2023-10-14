米原油急伸、６％高
2023年10月14日08時21分
【ニューヨーク時事】週末１３日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、中東情勢の不透明感が強まる中、需給逼迫（ひっぱく）懸念が再燃し、急反発した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前日比５．８％高の１バレル＝８７．６９ドルだった。
米原油急伸、６％高
2023年10月14日08時21分
【ニューヨーク時事】週末１３日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、中東情勢の不透明感が強まる中、需給逼迫（ひっぱく）懸念が再燃し、急反発した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前日比５．８％高の１バレル＝８７．６９ドルだった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル