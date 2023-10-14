【ニューヨーク時事】週末１３日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、中東情勢の不透明感が強まる中、需給逼迫（ひっぱく）懸念が再燃し、急反発した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前日比５．８％高の１バレル＝８７．６９ドルだった。