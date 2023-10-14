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ガザ人道危機への対処優先　国連・アラブ諸国との協力指示―米大統領

2023年10月14日06時47分

１３日、米東部ペンシルベニア州フィラデルフィアで演説するバイデン大統領（ＡＦＰ時事）

１３日、米東部ペンシルベニア州フィラデルフィアで演説するバイデン大統領（ＡＦＰ時事）

　【ワシントン時事】バイデン米大統領は１３日、訪問先の東部ペンシルベニア州フィラデルフィアで演説し、イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザの人道状況について「危機への対処は私の優先事項だ」と強調した。また、国連やアラブ諸国と協力して人道支援に取り組むよう、関係機関に指示したと明らかにした。
　イスラエルはハマスによる攻撃への報復として、ガザに空爆を加えるとともに、地上部隊投入の準備も進めている。バイデン氏はイスラエルを支持する姿勢を改めて表明した上で、「圧倒的多数のパレスチナ人がハマスとは関係ないという事実を見失ってはならない」と指摘した。

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