【ニューヨーク時事】週末１３日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇一服を背景に円買い・ドル売りがやや優勢となり、円相場は１ドル＝１４９円台半ばで推移した。午後５時現在は１４９円５０～６０銭と、前日同時刻比２６銭の円高・ドル安。