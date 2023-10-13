【パリ時事】バチカン（ローマ教皇庁）の首相に当たるパロリン国務長官は、パレスチナのイスラム組織ハマスが拉致し人質としたイスラエル人らの解放に向け、交渉を仲介する用意があると述べた。バチカンの公式メディアが１３日伝えた。

フランシスコ教皇は人質の即時解放を呼び掛けている。パロリン長官は「イスラエル人の人質解放と、無実の（パレスチナ自治区）ガザ住民の命を守る」ことが最優先だと強調した。