サッカー日本代表は１３日のカナダ戦に４―１で勝ち、６月１５日のエルサルバドル戦から同代表史上初となる国際Ａマッチ５戦連続４得点以上をマークした。ドイツに４―１で勝ち、南米勢も退けるなどした。これまでに４ゴール以上を続けたのは、１９６３年７～８月、７２年７月に記録した４試合が最長。森保一監督は「なかなか出せる結果ではない。素晴らしい」と話した。