ジャニー氏の受賞取り消し レコード大賞
2023年10月13日23時22分
日本作曲家協会などが主催する日本レコード大賞で、２０１９年にジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏に贈られた「特別音楽文化賞」を主催者側が取り消したことが１３日、分かった。性加害問題が理由とみられる。同協会ホームページの記録からも削除された。
特別音楽文化賞は、音楽文化の発展に寄与し、レコード大賞に貢献した人物へ贈る賞として１９年に新設。同年７月に死去した喜多川氏に授与されていた。
ジャニー氏の受賞取り消し レコード大賞
2023年10月13日23時22分
日本作曲家協会などが主催する日本レコード大賞で、２０１９年にジャニーズ事務所創業者の故ジャニー喜多川氏に贈られた「特別音楽文化賞」を主催者側が取り消したことが１３日、分かった。性加害問題が理由とみられる。同協会ホームページの記録からも削除された。
特別音楽文化賞は、音楽文化の発展に寄与し、レコード大賞に貢献した人物へ贈る賞として１９年に新設。同年７月に死去した喜多川氏に授与されていた。
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