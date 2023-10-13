競泳女子の池江璃花子（横浜ゴム）と男子の瀬戸大也（ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ．）が来夏のパリ五輪を見据え、オーストラリアを拠点に練習する計画があることが１３日、分かった。

関係者によると、数々の有力選手を指導するマイケル・ボール氏の下でトレーニングする見通し。池江と瀬戸はかつて同氏の下で短期間練習したことがある。