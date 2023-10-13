【ニューヨーク時事】週末１３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景にやや円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４９円台半ばに上昇した。午前９時現在は１４９円５０～６０銭と、前日午後５時比２６銭の円高・ドル安。