【サンパウロ時事】ブラジル二輪自工会（ＡＢＲＡＣＩＣＬＯ）は１０日、メーカーが集積するマナウス工業地帯（アマゾナス州）で９月に生産された自動二輪車の台数が、前年同月比０．５％増の１４万０２５１台と、９月としては２０１３年（１５万０７３１台）以来、１０年ぶりの…