【ロンドン時事】週末１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を見極めたいとのムードが強く、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。正午現在は１４９円５８～６８銭と、前日午後４時比１１銭の円高・ドル安。