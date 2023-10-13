円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月13日20時27分
【ロンドン時事】週末１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を見極めたいとのムードが強く、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。正午現在は１４９円５８～６８銭と、前日午後４時比１１銭の円高・ドル安。
円、１４９円台後半 ロンドン外為
2023年10月13日20時27分
【ロンドン時事】週末１３日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を見極めたいとのムードが強く、１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。正午現在は１４９円５８～６８銭と、前日午後４時比１１銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
刃物男が教諭刺殺 高校侵入、テロで捜査―仏北部(10/13 21:42)
イスラエル地上戦に警告 民間人死傷「容認せず」―プーチン氏(10/13 21:28)
気候変動対策、新目標に 融資能力２３．５兆円拡大―世銀総裁(10/13 21:16)
過去３０年の農業被害５６８兆円 災害による影響を推計―ＦＡＯ(10/13 21:09)
ガザ、医療物資の不足深刻化 国境なき医師団と赤十字が訴え(10/13 21:00)
米下院混迷、長期化の様相 議長選で共和候補が撤退(10/13 20:31)
ＮＺ、６年ぶり政権交代か １４日総選挙(10/13 20:31)
米、シェールで最大産油国に 価格はなお中東・ロシア主導(10/13 20:31)
金利高止まり「新常態」に ＦＲＢ、追加利上げせず―前ＮＹ連銀総裁(10/13 20:30)
ガザ侵攻、米に試練 アラブ反発を懸念―イスラエルに国際法順守要求(10/13 20:30)
円、１４９円台後半 ロンドン外為(10/13 20:27)
「反イスラエル」各地でデモ ハマスも呼び掛け―イスラム世界(10/13 20:24)
米ＭＳ、ゲーム大手買収へ １０兆円、英競争当局が承認(10/13 19:57)
鈴木氏「ロシアの友人貫く」 現地紙インタビューで宣言(10/13 19:48)
イスラエル大使館員襲われる パレスチナ情勢関係か―中国(10/13 19:43)
イスラエル、中国に「失望」 ハマスの攻撃非難せず(10/13 19:38)
円、１４９円台後半 ロンドン外為(10/13 17:37)
救助活動、ほぼ終了 インフラも被災、援助呼び掛け―アフガン地震(10/13 17:13)
中国、脱北者ら多数送還 韓国政府「遺憾」表明(10/13 16:30)
中国輸入、７カ月連続減 内需冷え込み響く―９月(10/13 16:29)
歌手のルドルフ・アイズレー氏死去、８４歳(10/13 14:47)
イスラエル軍、ガザ北部からの退避通告 対象１１０万人、２４時間内―国連反発、地上戦切迫か(10/13 13:34)
ハマス攻撃「新たなホロコースト」 ガザ人質の家族、解放訴え(10/13 13:31)
中国物価、横ばい デフレ懸念くすぶる―９月(10/13 12:05)
スカリス氏、下院議長選撤退 共和の候補選び、振り出し―米(10/13 10:41)
米警察、警戒引き上げ ハマス前最高指導者、デモ呼び掛け(10/13 10:09)
石油価格上限、徹底を 対ロ制裁、引き締め図る―Ｇ７(10/13 09:55)
米、イラン資産を再凍結 ハマス支援、議会が問題視―報道(10/13 09:46)
初動の不手際認める 死者２８００人超に―イスラエル軍トップ(10/13 08:50)
アルゼンチン、政策金利１３３％に 通貨安と高インフレで緊急利上げ(10/13 08:38)
ウォール・ストリート・ジャーナル