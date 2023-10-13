【クアラルンプール時事】マレーシアの連邦農業マーケティング機関（ＦＡＭＡ）は１３日、コメ供給問題の解消に向け、全国で月２０００トンの国産白米を流通させる目標を明らかにした。国営ベルナマ通信が伝えた。
ＦＡＭＡのアミヌディン・ズルキプリ会長によると、国内では…
国産白米、月２千トン流通へ 連邦農業マーケティング機関―…
【クアラルンプール時事】マレーシアの連邦農業マーケティング機関（ＦＡＭＡ）は１３日、コメ供給問題の解消に向け、全国で月２０００トンの国産白米を流通させる目標を明らかにした。国営ベルナマ通信が伝えた。
ＦＡＭＡのアミヌディン・ズルキプリ会長によると、国内では…
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