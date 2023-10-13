【クアラルンプール時事】マレーシア国営ベルナマ通信によると、同国の観光・芸術・文化省は、来月初めにもムスリム向けの観光パッケージを打ち出す予定だ。特に中東や中国からのムスリム観光客の誘致を狙う。

ティオン・キンシン観光・芸術・文化相は１２日に発表した声明で…