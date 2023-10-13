【クアラルンプール時事】マレーシア地方政府開発省はこのほど、電気自動車（ＥＶ）用充電施設の設置および開発申請手続きのための計画立案ガイドラインの運用を開始した。ＥＶ産業を支援して投資家の信頼を高めることが狙い。国営ベルナマ通信が伝えた。
ガー・コーミン地方…
ＥＶ充電施設でガイドライン マレーシア地方政府開発省
【クアラルンプール時事】マレーシア地方政府開発省はこのほど、電気自動車（ＥＶ）用充電施設の設置および開発申請手続きのための計画立案ガイドラインの運用を開始した。ＥＶ産業を支援して投資家の信頼を高めることが狙い。国営ベルナマ通信が伝えた。
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