決勝は午後２時開始 天皇杯サッカー
2023年10月13日18時46分
日本サッカー協会は１３日、川崎と柏によるＪ１対決となった第１０３回天皇杯全日本選手権決勝（１２月９日、東京・国立競技場）のキックオフ時間が午後２時に決まったと発表した。
決勝は午後２時開始 天皇杯サッカー
2023年10月13日18時46分
日本サッカー協会は１３日、川崎と柏によるＪ１対決となった第１０３回天皇杯全日本選手権決勝（１２月９日、東京・国立競技場）のキックオフ時間が午後２時に決まったと発表した。
こんな記事も
スポーツ総合
前田穂ら、状態に自信 女子マラソン(10/13 19:36)
新旧日本記録保持者が激突 男子マラソン(10/13 19:34)
鈴木健吾「強い思いで」 ＭＧＣ、１５日号砲―マラソン(10/13 19:33)
日本代表、カナダと対戦 南野、中山らが先発―サッカー国際親善試合(10/13 19:07)
日本オープンゴルフ・談話(10/13 19:03)
石川遼「楽しい週末」へ 会心イーグル締め―日本オープンゴルフ(10/13 19:03)
柳田「失うものない」 プロ野球ＣＳ・ソフトバンク(10/13 19:00)
野球・ソフトの復帰承認 ＩＯＣ総会で正式決定へ―２８年ロス五輪(10/13 18:59)
決勝は午後２時開始 天皇杯サッカー(10/13 18:46)
中島、貞方が首位 １打差３位に石川ら―日本オープンゴルフ(10/13 18:41)
真道、男子で準公式試合出場へ ボクシング(10/13 18:40)
男子１００は多田が優勝、山縣２位 国体陸上(10/13 18:34)
新球場、１年目は好調 営業利益は大幅増―プロ野球日本ハム(10/13 18:25)
西村、タフな一日苦にせず 米女子ゴルフ(10/13 18:22)
エクレストン氏に有罪判決 自動車Ｆ１の元トップ(10/13 18:03)
川崎、レジェンドと回り「光栄」 富士通女子ゴルフ(10/13 18:01)
稲見、今季初Ｖへ好発進 富士通女子ゴルフ(10/13 18:00)
東、初舞台にも平常心 プロ野球ＣＳ・ＤｅＮＡ(10/13 17:54)
西村、４位浮上 米女子ゴルフ(10/13 17:47)
小林西、３カ月対外試合禁止 学生野球協会(10/13 17:42)
日大の友田、青学大戦へ気勢 東都大学野球(10/13 17:35)
西武が来季コーチ陣発表 プロ野球(10/13 17:29)
新井監督「全員野球で」 プロ野球ＣＳ・広島(10/13 17:28)
佐々木朗、ぶっつけ本番 プロ野球ＣＳ・ロッテ(10/13 17:11)
日比野、青山ら選出 杉山監督「総合力で勝つ」―女子国別テニス(10/13 16:45)
稲見ら４人が首位発進 富士通女子ゴルフ(10/13 16:43)
中島ら７選手を戦力外 プロ野球・巨人(10/13 16:28)
日大が勝ち点３ 東都大学野球(10/13 16:25)
アイルランド、復調ＮＺと激突 地元フランスは王者南アと―ラグビーＷ杯準々決勝(10/13 16:24)
セは先制点がカギ 拮抗のパ、初戦先発に注目―プロ野球ＣＳ・ファーストステージ(10/13 15:57)