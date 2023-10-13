決勝は午後２時開始 天皇杯サッカー
2023年10月13日18時46分
日本サッカー協会は１３日、川崎と柏によるＪ１対決となった第１０３回天皇杯全日本選手権決勝（１２月９日、東京・国立競技場）のキックオフ時間が午後２時に決まったと発表した。
決勝は午後２時開始 天皇杯サッカー
2023年10月13日18時46分
日本サッカー協会は１３日、川崎と柏によるＪ１対決となった第１０３回天皇杯全日本選手権決勝（１２月９日、東京・国立競技場）のキックオフ時間が午後２時に決まったと発表した。
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