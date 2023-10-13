金融庁から報告命令 ２日間のシステム障害で―全銀ネット
2023年10月13日18時39分
全国銀行資金決済ネットワーク（全銀ネット）は１３日、金融庁から資金決済法に基づく報告徴求命令を受けたと発表した。全銀ネットは１０、１１両日にシステム障害を起こし、金融機関で振り込みや送金の大幅な遅延などが発生した。詳細な原因の調査や再発防止策をまとめ、１１月末までに報告する。
金融庁から報告命令 ２日間のシステム障害で―全銀ネット
2023年10月13日18時39分
全国銀行資金決済ネットワーク（全銀ネット）は１３日、金融庁から資金決済法に基づく報告徴求命令を受けたと発表した。全銀ネットは１０、１１両日にシステム障害を起こし、金融機関で振り込みや送金の大幅な遅延などが発生した。詳細な原因の調査や再発防止策をまとめ、１１月末までに報告する。
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