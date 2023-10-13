井山二冠が１勝返す 囲碁・名人戦
2023年10月13日18時01分
囲碁の芝野虎丸名人（２３）＝十段と合わせ二冠＝に井山裕太二冠（３４）＝王座・碁聖＝が挑戦する第４８期名人戦７番勝負の第４局が１２、１３日、大阪府守口市で打たれ、井山二冠が９２手で白番中押し勝ちし、１勝３敗とした。第５局は２３、２４日に甲府市で打たれる。
井山二冠が１勝返す 囲碁・名人戦
2023年10月13日18時01分
囲碁の芝野虎丸名人（２３）＝十段と合わせ二冠＝に井山裕太二冠（３４）＝王座・碁聖＝が挑戦する第４８期名人戦７番勝負の第４局が１２、１３日、大阪府守口市で打たれ、井山二冠が９２手で白番中押し勝ちし、１勝３敗とした。第５局は２３、２４日に甲府市で打たれる。
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