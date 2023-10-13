西村、４位浮上 米女子ゴルフ
2023年10月13日17時47分
【上海時事】米女子ゴルフのビュイックＬＰＧＡ上海は１３日、中国・上海の上海旗忠ガーデンＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、１３位で出た西村優菜が７バーディー、２ボギーの６７とスコアを伸ばし、通算８アンダーで首位と２打差の４位に浮上した。
畑岡奈紗は７０で回り、通算２アンダーで３４位。勝みなみは７６と崩れ６３位、渋野日向子は７０位。マヤ・スタルク（スウェーデン）が１０アンダーで単独トップに立った。
西村、４位浮上 米女子ゴルフ
2023年10月13日17時47分
【上海時事】米女子ゴルフのビュイックＬＰＧＡ上海は１３日、中国・上海の上海旗忠ガーデンＧＣ（パー７２）で第２ラウンドが行われ、１３位で出た西村優菜が７バーディー、２ボギーの６７とスコアを伸ばし、通算８アンダーで首位と２打差の４位に浮上した。
畑岡奈紗は７０で回り、通算２アンダーで３４位。勝みなみは７６と崩れ６３位、渋野日向子は７０位。マヤ・スタルク（スウェーデン）が１０アンダーで単独トップに立った。
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