【香港時事】香港宝飾品小売り大手、周大福珠宝集団が１２日発表した７～９月期の小売売上高は、前年同期比５．８％増だった。香港・マカオなどが５４．１％伸び、中国本土は０．６％増にとどまった。

総収入に占める比率は香港・マカオが１４．１％で、中国本土が８５．９％…