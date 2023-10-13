【香港時事】香港宝飾品小売り大手、周大福珠宝集団が１２日発表した７～９月期の小売売上高は、前年同期比５．８％増だった。香港・マカオなどが５４．１％伸び、中国本土は０．６％増にとどまった。
総収入に占める比率は香港・マカオが１４．１％で、中国本土が８５．９％…
周大福、７～９月期売上高は５．８％増 香港・マカオが好調…
【香港時事】香港宝飾品小売り大手、周大福珠宝集団が１２日発表した７～９月期の小売売上高は、前年同期比５．８％増だった。香港・マカオなどが５４．１％伸び、中国本土は０．６％増にとどまった。
総収入に占める比率は香港・マカオが１４．１％で、中国本土が８５．９％…
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