西武は１３日、来季のコーチ陣を発表した。松井稼頭央監督は２年目。内野守備走塁コーチで１、２軍の配置転換があり、黒田哲史氏が２軍で指導する。陣容は次の通り。

【１軍】▽監督 松井稼頭央▽ヘッド兼打撃戦略 平石洋介▽投手 豊田清、青木勇人▽バッテリー 野田浩輔▽打撃 嶋重宣、高山久▽内野守備走塁 阿部真宏▽外野守備走塁 赤田将吾

【２軍】▽監督 西口文也