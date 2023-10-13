東北電、北海道で陸上風力に参画
2023年10月13日17時28分
東北電力は１３日、北海道中頓別町で計画されている陸上風力発電事業に参画すると発表した。これまで計画を進めていた事業会社の権益を１００％取得して開発を進め、２０２８年４月の着工、３０年４月の運転開始を目指す。
東北電、北海道で陸上風力に参画
2023年10月13日17時28分
東北電力は１３日、北海道中頓別町で計画されている陸上風力発電事業に参画すると発表した。これまで計画を進めていた事業会社の権益を１００％取得して開発を進め、２０２８年４月の着工、３０年４月の運転開始を目指す。
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