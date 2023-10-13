コロナ定点、５週続け減少 厚労省
2023年10月13日16時46分
厚生労働省は１３日、全国約５０００の定点医療機関から８日までの１週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が、計２万５６３０人だったと発表した。医療機関１カ所当たりの平均は５．２０人で、５週連続の減少となった。
都道府県別では、北海道の８．１９人が最多で、沖縄（７．５２人）、石川（７．４２人）、愛知（７．１１人）と続いた。
コロナ定点、５週続け減少 厚労省
2023年10月13日16時46分
厚生労働省は１３日、全国約５０００の定点医療機関から８日までの１週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が、計２万５６３０人だったと発表した。医療機関１カ所当たりの平均は５．２０人で、５週連続の減少となった。
都道府県別では、北海道の８．１９人が最多で、沖縄（７．５２人）、石川（７．４２人）、愛知（７．１１人）と続いた。
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
コロナ定点、５週続け減少 厚労省(10/13 16:46)
出向助成、一部廃止 コロナ対応、雇用情勢改善で―厚労省(10/11 16:34)
〔決算〕ライフコーポ、８月中間は増収増益 ５類移行で売り上げ好調(10/10 17:20)
学生が感染動向予測ＡＩ開発 コロナなど１０種類―東北大など(10/10 13:31)
コロナ重症化の仕組み解明 血管炎症、ｉＰＳ使い再現―阪大など(10/06 21:52)
コロナ定点、４週連続減 新たな派生型主流に―厚労省(10/06 17:07)
ワクチン接種後死亡で遺族提訴へ 愛知・愛西市に賠償請求―新型コロナ(10/04 23:09)
ノーベル賞研究、コロナ収束に役割 松野官房長官(10/03 11:05)
武田薬品のワクチン推奨 デング熱で６～１６歳に―ＷＨＯ(10/03 05:46)
「新型コロナ収束に貢献」 カリコ氏受賞で国内専門家(10/03 05:20)
コロナワクチン貢献を称賛 ＷＨＯ事務局長(10/02 22:31)
ｍＲＮＡワクチン技術の２氏 早期実用化、新型コロナに効果―ノーベル生理学・医学賞(10/02 20:35)
４年ぶり「ジャパン祭り」開催 とにかく明るい安村さんも登場―ロンドン(10/02 05:40)
腸チフス発症者、実験室で感染 国立感染研(09/29 18:54)
コロナ「ピーク越えた可能性」 ３週連続減少、インフル横ばい―厚労省(09/29 18:07)
近ツー、８３０万円過大請求 神戸市の新型コロナ関連事業(09/29 14:52)
ウミガメ塗装機、初就航に備え洗浄 成田空港〔地域〕(09/29 10:24)
佳子さまが帰京 鳥取でコロナ陽性、療養終え(09/29 09:25)
遺族「すごく悔しい」 コロナワクチン接種後急死―調査委の報告書公表受け・愛知(09/26 21:28)
適切治療なら「救命できた可能性」 調査委が報告書公表―コロナワクチン接種後急死・愛知(09/26 20:36)
子どもの感染で注意喚起 官房長官(09/26 17:27)
梅毒患者、今年も１万人超 昨年より２カ月早く―感染研(09/25 13:31)
佳子さまがコロナ感染 鳥取県訪問中―宮内庁(09/24 11:35)
コロナ後遺症、傷病年金を初認定 ２１年に感染、介護施設勤務の女性(09/22 20:15)
コロナ定点、前週比０．８７倍 厚労省(09/22 16:10)
マスコット生産が佳境 コロナ禍の延期で受難―杭州アジア大会(09/22 13:30)
秋本議員、コロナ不正受給関与か 詐欺容疑視野に捜査―東京地検(09/22 11:03)
インフル「流行注意報」発表 統計史上最も早く―東京都(09/21 19:07)
アジア大会、コロナ克服強調 １年延期で全規制撤廃―中国・杭州(09/21 07:09)
訪日客、コロナ禍前の８５％ 回復鮮明、２１５万人―８月(09/20 17:14)