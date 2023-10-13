厚生労働省は１３日、全国約５０００の定点医療機関から８日までの１週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者が、計２万５６３０人だったと発表した。医療機関１カ所当たりの平均は５．２０人で、５週連続の減少となった。



コロナ定点、４週連続減 新たな派生型主流に―厚労省

都道府県別では、北海道の８．１９人が最多で、沖縄（７．５２人）、石川（７．４２人）、愛知（７．１１人）と続いた。