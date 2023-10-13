ダイセル、米国スタートアップと資本提携 医療機器専業会社も設立
2023年10月13日16時31分
ダイセルは１３日、無針注射器の製造などを手掛ける米国のスタートアップ、ファーマジェット（コロラド州）との戦略的な資本提携を行うことで合意したと発表した。金額は非公表だが、少額出資という。また、医療機器の専業会社として「ダイセルメディカル」を設立。本格的に医療業界への参入を進める。
ダイセル、米国スタートアップと資本提携 医療機器専業会社も設…
2023年10月13日16時31分
ダイセルは１３日、無針注射器の製造などを手掛ける米国のスタートアップ、ファーマジェット（コロラド州）との戦略的な資本提携を行うことで合意したと発表した。金額は非公表だが、少額出資という。また、医療機器の専業会社として「ダイセルメディカル」を設立。本格的に医療業界への参入を進める。
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