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４０年超原発、２４年以降も運転継続　使用済み核燃料、関電搬出計画容認―福井知事

2023年10月13日15時50分

福井県の杉本達治知事（左）と面談する西村康稔経済産業相＝１３日午後、福井県敦賀市

福井県の杉本達治知事（左）と面談する西村康稔経済産業相＝１３日午後、福井県敦賀市

  • 福井県の杉本達治知事と面談後、取材に応じる関西電力の森望社長＝１３日午後、福井県敦賀市
  • 関西電力の森望社長らと面談後、取材に応じる福井県の杉本達治知事＝１３日午後、福井県敦賀市
  • 福井県の杉本達治知事との面談後、取材に応じる西村康稔経済産業相＝１３日午後、福井県敦賀市

　福井県の杉本達治知事は１３日、西村康稔経済産業相と面談し、運転開始から４０年を超える関西電力美浜原発３号機（福井県美浜町）、高浜原発１、２号機（同県高浜町）の２０２４年以降の運転継続に理解を示した。これに先立ち、関電の森望社長から説明を受けた原発の使用済み核燃料の県外搬出計画についても容認した。
　関電はこれまで、福井県内に立地する同社の原発から出た使用済み核燃料の搬出について、一時保管を行う中間貯蔵施設の県外候補地を２３年末までに示すと県に約束。できなければ、美浜原発３号機と高浜原発１、２号機の３基の運転を停止すると説明していた。

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