リバティアイランドは３枠６番 競馬秋華賞
2023年10月13日10時01分
日本中央競馬会は１３日、３歳牝馬３冠レース最終戦、第２８回秋華賞（ＧI、１５日、京都競馬場、芝２０００メートル）に出走する１８頭の枠順を発表し、史上７頭目の牝馬３冠を目指すリバティアイランドは３枠６番に入った。
９月のローズステークス（ＧII）を制したマスクトディーヴァは４枠７番、オークス２着のハーパーは１枠２番からの発走。
リバティアイランドは３枠６番 競馬秋華賞
2023年10月13日10時01分
日本中央競馬会は１３日、３歳牝馬３冠レース最終戦、第２８回秋華賞（ＧI、１５日、京都競馬場、芝２０００メートル）に出走する１８頭の枠順を発表し、史上７頭目の牝馬３冠を目指すリバティアイランドは３枠６番に入った。
９月のローズステークス（ＧII）を制したマスクトディーヴァは４枠７番、オークス２着のハーパーは１枠２番からの発走。
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