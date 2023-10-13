日本中央競馬会は１３日、３歳牝馬３冠レース最終戦、第２８回秋華賞（ＧI、１５日、京都競馬場、芝２０００メートル）に出走する１８頭の枠順を発表し、史上７頭目の牝馬３冠を目指すリバティアイランドは３枠６番に入った。

９月のローズステークス（ＧII）を制したマスクトディーヴァは４枠７番、オークス２着のハーパーは１枠２番からの発走。