中東危機、他地域に影響させず 「世界の安保に責任」―米高官
2023年10月13日05時54分
【ワシントン時事】米国家安全保障会議（ＮＳＣ）のカービー戦略広報調整官は１２日の記者会見で、イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの戦闘で中東情勢が緊迫する中、インド太平洋や欧州など他地域の安全保障に影響させない考えを強調した。カービー氏は「米国は十分に強力な国であり、世界のどこであっても国家安全保障上の利益を守る国際的責務がある」と述べた。
中東危機、他地域に影響させず 「世界の安保に責任」―米高官
2023年10月13日05時54分
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