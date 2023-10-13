ＮＹ株、５日ぶり反落
2023年10月13日06時26分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でインフレの根強さが示されたことで、５営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１７３．７３ドル安の３万３６３１．１４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８５．４６ポイント安の１万３５７４．２２で引けた。
ＮＹ株、５日ぶり反落
2023年10月13日06時26分
【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でインフレの根強さが示されたことで、５営業日ぶりに反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１７３．７３ドル安の３万３６３１．１４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８５．４６ポイント安の１万３５７４．２２で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル