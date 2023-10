HELSINKI--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ヘルシンキ国際空港は、フィンランドに到着する多くの旅客にとって最初の接点です。空港のデザインについては、ターミナルの建築構造や素材の選定だけでなく、サービスの提供においても、フィンランド様式のデザインや熟練の技術を誇示することを目的としています。この計画には、旅客、空港内で営業する企業、空港職員などが幅広く携わりました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231012495004/ja/

Finavia is delighted to announce the successful completion of the most extensive development programme in the history of Helsinki Airport. With the investment of over one billion euros over a ten-year period, Finavia ensures Finland's global accessibility and Helsinki Airport's position as one of the top airports in Europe, which is now ready to welcome 30 million passengers annually. In June 2023, the international airport organisation ACI (Airports Council International) awarded Helsinki Airport the recognition of the best airport in Europe in its size category. Photo by Finavia.