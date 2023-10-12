【ニューヨーク時事】１２日のニューヨーク株式相場は、もみ合いで始まった。９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でインフレの高止まり傾向が示されたことで、警戒感から売り買いが交錯している。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比３．０５ドル高の３万３８０７．９２ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は６．０２ポイント高の１万３６６５．７０。