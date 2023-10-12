【ロンドン時事】１２日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米経済指標の発表を控えて様子見ムードが広がり、１ドル＝１４９円台前半で小動きとなった。正午現在は１４９円１２～２２銭と、前日午後４時比０３銭の円安・ドル高。